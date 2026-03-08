Hiljemark a Sky | Tre gol regalati alla Juve a certi livelli non può succedere! Voglio vedere…

Dopo la sconfitta del Pisa contro la Juventus, l’allenatore Oscar Hiljemark ha commentato la partita a Sky, sottolineando che la sua squadra ha regalato tre gol agli avversari. Ha aggiunto che a certi livelli di gioco queste mancanze non dovrebbero verificarsi e ha espresso la volontà di vedere come si evolveranno le cose in futuro.

