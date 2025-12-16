Dodo Juve, il terzino viola potrebbe tornare in bianconero a gennaio. Dopo l’esperienza alla Fiorentina, la sua avventura sembra giunta al termine, alimentando voci di un possibile ritorno alla Juventus. La situazione di classifica dei bianconeri e le recenti indiscrezioni aprono nuovi scenari per il futuro del giocatore.

© Juventusnews24.com - Dodo Juve, possibile ritorno di fiamma a gennaio? L’avventura alla Fiorentina del terzino è arrivata al capolinea: cosa può succedere

Dodo Juve, l’indiscrezione: il terzino può lasciare Firenze a gennaio vista la situazione drammatica di classifica. Era stato un’idea dei bianconeri. La sessione invernale di mercato si avvicina e le dinamiche della Serie A potrebbero regalare colpi di scena inattesi, figli di una classifica che sta emettendo verdetti impietosi per alcune piazze storiche. L’attenzione degli operatori di mercato è focalizzata sulla drammatica situazione della Fiorentina, sprofondata all’ultimo posto in graduatoria con soli 6 punti conquistati e ancora a secco di vittorie. Un contesto tecnico e ambientale difficilissimo che rischia di innescare una fuga di talenti già a gennaio. Juventusnews24.com

JUVENTUS SU DARWIN NUNEZ SFIDA DA 60 MILIONI PER L'ATTACCO Juve juventusnews24

Video JUVENTUS SU DARWIN NUNEZ SFIDA DA 60 MILIONI PER L'ATTACCO Juve juventusnews24 Video JUVENTUS SU DARWIN NUNEZ SFIDA DA 60 MILIONI PER L'ATTACCO Juve juventusnews24

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Juve: possibile ritorno di fiamma per Hojbjerg - Già la scorsa estate, il centrocampista danese era stato nei radar della Vecchia Signora che ha poi deciso di non affondare il colpo e di virare su altri obiettivi. it.blastingnews.com

Boca Juniors, sogno Dybala: Delgado apre al possibile ritorno dell'ex Juve - La tentazione Paulo Dybala è più forte che mai a Buenos Aires, complice il fatto che né la Roma né l'ex attaccante bianconero hanno ... tuttojuve.com