Dodo Juve possibile ritorno di fiamma a gennaio? L’avventura alla Fiorentina del terzino è arrivata al capolinea | cosa può succedere

Dodo Juve, il terzino viola potrebbe tornare in bianconero a gennaio. Dopo l’esperienza alla Fiorentina, la sua avventura sembra giunta al termine, alimentando voci di un possibile ritorno alla Juventus. La situazione di classifica dei bianconeri e le recenti indiscrezioni aprono nuovi scenari per il futuro del giocatore.

Dodo Juve, l’indiscrezione: il terzino può lasciare Firenze a gennaio vista la situazione drammatica di classifica. Era stato un’idea dei bianconeri. La sessione invernale di mercato si avvicina e le dinamiche della Serie A potrebbero regalare colpi di scena inattesi, figli di una classifica che sta emettendo verdetti impietosi per alcune piazze storiche. L’attenzione degli operatori di mercato è focalizzata sulla drammatica situazione della  Fiorentina, sprofondata all’ultimo posto in graduatoria con soli  6 punti conquistati e ancora a secco di vittorie. Un contesto tecnico e ambientale difficilissimo che rischia di innescare una fuga di talenti già a gennaio. Juventusnews24.com

