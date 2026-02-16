Javier Martinez e Helena Prestes tornano insieme in Tv | la coppia protagonista a Celebrity Chef

Il pallavolista del Terni Volley Academy Javier Martinez e la compagna Helena Prestes tornano questa sera, lunedì 16 febbraio, insieme in televisione. La coppia che vive insieme a Terni, nata nella penultima edizione del Grande Fratello, sarà protagonista della nuova puntata di Celebrity Chef, in onda alle 20:30 su Tv8. Helena e Javier si affronteranno ai fornelli in un faccia a faccia che promette scintille e farà emozionare i tanti fan Helevier. Da un lato la modella, dall’altro il pallavolista, pronti a sfidarsi tra ricette, complicità e una sana rivalità che farà divertire il pubblico. A giudicare i loro piatti sarà la giuria capitanata da Alessandro Borghese chiamata a decretare chi conquisterà il palato con la proposta migliore.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Helena Prestes e Javier Martinez tornano in TV.

Helena Prestes e Javier Martinez riappaiono sul piccolo schermo questa sera, dopo mesi di assenza, a causa di un nuovo progetto che li ha portati lontano dalle telecamere.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Helena Prestes e Javier Martinez ospiti a Verissimo; Helena Prestes e il marchigiano Javier Martinez ospiti a Verissimo: il primo anniversario, la convivenza e il presunto tradimento; Helena Prestes e Javier Martinez, l'incontro al Grande Fratello, le accuse di tradimento e la convivenza: Sogniamo il matrimonio e i figli; Helena e Javier festeggiano un anno di fidanzamento: Buon anniversario cavalla pazza mia.

Helena Prestes e Javier Martinez: dal dolore familiare ai progetti di matrimonioHelena Prestes e Javier Martinez ospiti nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo hanno parlato dei loro sogni futuri e del difficile momento che sta vivendo la modella brasiliana: Ho scoperto che m ... comingsoon.it

Javier Martinez e Helena Prestes beccati così alla partita: il video fa il giro della reteJavier Martinez è sceso nuovamente in campo con la Terni volley Academy nella giornata di ieri 15 febbraio. Il pallavolista argentino si è messo ... ilsipontino.net

«Finalmente ci siamo, non vedevamo l’ora di tornare insieme davanti alle telecamere. » I fan di Helena Prestes e Javier Martinez possono tirare un sospiro di sollievo: dopo settimane di voci e cambi di programma, è ora ufficiale la data del loro ritorno in TV. La - facebook.com facebook

Inizia una nuova settimana di sfide con #AleCelebrityChef! Una nuova coppia è pronta a sfidarsi ai fornelli: Helena Prestes e Javier Martinez! Chi vincerà il titolo di Celebrity Chef #AleCelebrityChef dal lunedì al venerdì alle 20:30 su @TV8it Una p x.com