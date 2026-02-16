Javier Martinez e Helena Prestes tornano insieme in Tv | la coppia protagonista a Celebrity Chef

Javier Martinez, pallavolista del Terni Volley Academy, e Helena Prestes si rivedono in tv dopo aver passato alcuni mesi lontani. Questa sera, lunedì 16 febbraio, saranno i protagonisti di Celebrity Chef, dove si mostreranno mentre cucinano insieme in cucina.

Il pallavolista del Terni Volley Academy Javier Martinez e la compagna Helena Prestes tornano questa sera, lunedì 16 febbraio, insieme in televisione. La coppia che vive insieme a Terni, nata nella penultima edizione del Grande Fratello, sarà protagonista della nuova puntata di Celebrity Chef, in onda alle 20:30 su Tv8. Helena e Javier si affronteranno ai fornelli in un faccia a faccia che promette scintille e farà emozionare i tanti fan Helevier. Da un lato la modella, dall’altro il pallavolista, pronti a sfidarsi tra ricette, complicità e una sana rivalità che farà divertire il pubblico. A giudicare i loro piatti sarà la giuria capitanata da Alessandro Borghese chiamata a decretare chi conquisterà il palato con la proposta migliore.🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

