Doppio fondo nell’auto pistola rubata e 50mila euro in contanti | carcere confermato per lo spacciatore sorpreso con 25 chili di droga

La Cassazione ha confermato il carcere per uno spacciatore albanese di 36 anni, sorpreso con 25 chili di droga, una pistola rubata e 50mila euro in contanti. La decisione respinge il ricorso della difesa, confermando la gravità dell’arresto e le accuse a suo carico.

La Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla difesa di un albanese di 36 anni, affidata all'avvocato Daniela Paccoi, confermando la misura della custodia in carcere applicatagli dal Tribunale di Perugia per essere stato sorpreso in auto con 25 chilogrammi di droga e una pistola.