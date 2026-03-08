Guida in stato di ebbrezza 25enne denunciato dai carabinieri

Un ragazzo di 25 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale mentre guidava con un tasso di alcol superiore ai limiti consentiti. La polizia ha accertato che l’automobilista era sotto l’effetto di alcol al momento dell’incidente. Nessuna altra persona è rimasta ferita nell’incidente. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

Resta coinvolto in un incidente stradale, mentre era alla guida con un tasso di alcol superiore ai limiti previsti per legge. È accaduto a Terracina, dove i carabinieri della locale compagnia hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 25enne, già noto alle forze dell'ordine. Giunti sul posto, i militari dell'aliquota radiomobile, lo hanno ritenuto responsabile del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il 25enne è stato quindi sottoposto agli esami di rito presso una struttura sanitaria. E gli esiti degli esami di laboratorio hanno evidenziato come l'uomo, al momento dell'incidente, avesse condotto il proprio veicolo sotto l'effetto di sostanze alcoliche.