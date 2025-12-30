Gravina di Catania guida in stato di ebbrezza | 29enne denunciata dai Carabinieri

Durante un servizio di controllo notturno, i Carabinieri di Gravina di Catania hanno denunciato una donna di 29 anni per aver guidato in stato di ebbrezza. L’intervento rientra nelle attività di vigilanza per garantire la sicurezza del territorio e prevenire comportamenti pericolosi alla guida. La normativa prevede sanzioni per chi si mette alla guida in condizioni di alterazione da alcool.

Controlli notturni del Nucleo Radiomobile. Durante un servizio di perlustrazione notturna del territorio, i militari del Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato una 29enne catanese per guida sotto l'influenza dell'alcool. Fermata in via Fasano durante un posto di controllo. L'intervento è avvenuto intorno alle 2:30, nel corso di un controllo alla circolazione stradale effettuato in via Fasano, con il supporto della Centrale Operativa. I Carabinieri hanno fermato un'auto di media cilindrata alla cui guida si trovava la giovane donna, residente all'estero.

