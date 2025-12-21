Lo colpisce con una bottiglia al volto e tenta la rapina arrestato un 38enne

Lo colpisce con una bottiglia al volto e tenta la rapina, arrestato un 38enne Aggressione e tentata rapina si sono verificati domenica 14 dicembre in zona Leopolda. I carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione riguardante un uomo aggredito e un soggetto molesto in strada. L’intervento ha portato all’arresto di un 38enne, ritenuto responsabile dell’episodio.

