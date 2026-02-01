Arriva alla sede della Croce Gialla ricoperto di sangue | Mi hanno colpito al viso con una bottiglia

Un uomo arriva alla sede della Croce Gialla di Ancona coperto di sangue. Dice di essere stato colpito al viso con una bottiglia e chiede aiuto. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e volontari, che hanno chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari, che hanno prestato le prime cure e trasportato l’uomo in ospedale. Le indagini sulla rissa o sull’aggressione sono ancora in corso.

Stando al suo racconto, sarebbe stato aggredito da un connazionale ed ha riportato una ferita allo zigomo. Vista l'assenza di mezzi sul posto, è stato accompagnato in ospedale dal personale sanitario della Croce Rossa ANCONA – Lo hanno visto arrivare presso la sede della Croce Gialla completamente coperto di sangue, in cerca di aiuto. Il personale sanitario ha così prestato soccorso attorno alle 14.30 a un cittadino del Bangladesh, rimasto ferito dopo una colluttazione con un connazionale. Stando a quanto riferito dall'uomo, infatti, mentre si trovava nello sgambatoio per cani in via Ragusa sarebbe stato raggiunto da una bottigliata in pieno volto, che gli ha causato un taglio sotto lo zigomo di una decina di centimetri.

