Guerra in Iran Trump | Meloni cerca sempre di aiutare Il Pd | Il governo smentisca

Durante un’intervista al Corriere della Sera, Donald Trump ha affermato che Giorgia Meloni cerca sempre di aiutare, commentando la sua posizione sulla guerra in Iran. Il Partito Democratico ha chiesto al governo di smentire queste parole, mentre il leader di Fratelli d’Italia non ha ancora commentato pubblicamente. La dichiarazione di Trump si inserisce nel contesto delle recenti tensioni internazionali legate alla situazione nel paese mediorientale.

Una frase, secca: “Cerca sempre di aiutare”. Il soggetto? Giorgia Meloni. E chi l’ha pronunciata? Donald Trump in una breve intervista al Corriere della Sera. Ma è stata sufficiente per innescare la reazione delle opposizioni. Perché arriva in un contesto in cui il presidente degli Stati Uniti, esprimendo apprezzamento per la premier, ha lodato la disponibilità dell’Italia a contribuire alla gestione della crisi in Medio Oriente scatenata dalla guerra in Iran voluta dagli Usa e da Israele. “Amo l’Italia, penso che Giorgia sia una grande leader”, ha detto Trump. Interpellato sul possibile ruolo italiano nel conflitto e sulla decisione di inviare assetti navali per la difesa di Cipro, il presidente ha aggiunto: “Giorgia Meloni cerca sempre di aiutare, è un’ ottima leader ed è una mia amica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È terrificante, sostiene il cardinale #Cupich, ridurre la guerra a un gioco, usare "la sofferenza del popolo iraniano come sfondo per il nostro intrattenimento". Elettrizzati e ciechi di fronte alla #guerra, perdiamo la nostra umanità.

