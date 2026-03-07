La guerra si allarga colpito grattacielo a Dubai Marina e ambasciata Usa a Bagdad Iran | Tra 24 ore nuova Guida Suprema Ferito il figlio di Khamenei

La guerra si sta espandendo con un attacco che ha colpito un grattacielo a Dubai Marina e un'altra azione contro l’ambasciata americana a Bagdad. L’Iran annuncia che entro 24 ore nominerà una nuova Guida Suprema, mentre si conosce che il figlio di Khamenei è stato ferito. Il conflitto coinvolge ora anche altri attori di rilievo nella regione.

Il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti continua ad ampliarsi con nuovi attacchi, minacce e decisioni militari che coinvolgono sempre più attori regionali e internazionali. Sul fronte operativo proseguono gli scontri tra Israele e Hezbollah lungo il confine con il Libano, con evacuazioni ordinate da entrambe le parti e il rischio di un’escalation su un secondo fronte sempre più attivo. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato: “Siamo in guerra, ma non siamo prede facili”. Parallelamente cresce il coinvolgimento diretto di Washington nel conflitto. Secondo indiscrezioni della stampa americana, gli Stati Uniti avrebbero... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Paola Reguzzoni a Dubai Marina con la famiglia al momento dell’allarme missili: "Notte d’apprensione” #in evidenza x.com