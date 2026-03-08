Guerra e speculazioni

In soli due giorni, dallo stop allo stretto di Hormutz fino all’autorizzazione all’aumento dei prezzi, si sono susseguite diverse decisioni che hanno coinvolto il settore commerciale. Durante questo breve periodo, si sono verificati cambiamenti significativi nelle politiche di approvvigionamento e nei costi di vendita, influenzando in modo immediato il mercato e i consumatori.

Quarantotto ore e non di più, sono state quelle trascorse tra la chiusura dello stretto di Hormutz e il via libera all’aumento dei prezzi generalizzato, sia all’ ingrosso che al dettaglio. È sottinteso che praticati dall’offerta in tutto l’occidente. In Italia in modo particolare e ciò che lascia perplessi la maggior parte degli italiani, è che i rincari, espressi in termini percentuali, sono tutti a doppia cifra e, modo di agire altrettanto falsante la realtà economica, sono applicati anche a beni e servizi che non hanno alcuna relazione con il comparto degli idrocarburi. Molti si chiederanno come si inserisce la speculazione in frangenti del genere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Guerra in Iran, prezzo della benzina: Meloni apre alle accise mobili. “Combattiamo le speculazioni”Governo in campo contro speculazioni, rincari di energia, carburanti e generi alimentari.

Il futuro di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus resta uno dei temi più caldi della stagione bianconera.

Se a guerra escalar, seu patrimônio sobrevive

Guerra e rincari, volano i prezzi della benzina: le regioni più colpite e il rischio speculazionePrezzi benzina e diesel in forte rialzo: controlli rafforzati e rischio speculazione lungo tutta la filiera, con picchi di costo in alcune regioni. Ecco tutti i dettagli. notizie.it

Guerra in Iran, prezzo della benzina: Meloni apre alle accise mobili. Combattiamo le speculazioniGoverno in campo contro speculazioni, rincari di energia, carburanti e generi alimentari. Combatte - assicura Giorgia Meloni in un video messaggio diffuso stasera 7 marzo 2026 - impegnandosi per miti ... firenzepost.it

Nel nono giorno di guerra #Teheran si risveglia sotto una coltre di nuvole nere. Pesanti bombardamenti di Israele e Stati Uniti sugli impianti petroliferi intorno alla città: si segnalano vittime e una pioggia scura che ha fatto scattare l’allarme sanitario. Tutto quest - facebook.com facebook

È terrificante, sostiene il cardinale #Cupich, ridurre la guerra a un gioco, usare "la sofferenza del popolo iraniano come sfondo per il nostro intrattenimento". Elettrizzati e ciechi di fronte alla #guerra, perdiamo la nostra umanità. @archchicago x.com