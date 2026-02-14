Juventus | speculazioni sul futuro di Spalletti

Le voci sul possibile arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus si sono intensificate dopo che l'allenatore toscano ha lasciato il suo incarico con l’Inter. La società bianconera sta valutando diverse opzioni e potrebbe decidere di puntare su Spalletti per rilanciare la squadra. Nei prossimi giorni, si attende una decisione ufficiale che potrebbe cambiare gli equilibri in rosa.

Il futuro di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus resta uno dei temi più caldi della stagione bianconera. Il contratto scade a giugno 2026 e, nonostante i contatti frequenti con la dirigenza, non c’è ancora un accordo per il prolungamento Secondo le ultime ricostruzioni (MSN Sport, 13 febbraio 2026), il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: speculazioni sul futuro di Spalletti Juventus-Napoli, Spalletti: “Dirà molto sul futuro” Juventus, Spalletti pre Napoli “Questa partita dirà molto sul futuro” Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Juventus-Lazio, le parole di Spalletti a Sky Sport | Serie A Argomenti discussi: McKennie, bye bye Juventus: colpo a parametro zero | Lo vuole una rivale storica; Weston McKennie è nella forma migliore della sua vita per la Juventus, in qualsiasi ruolo; Ultim'ora, Montella torna in Italia | Avvistato nella sede di una Big: foto e abbracci con calciatori e staff; Scotto: Conte ha aperto un po’ di speculazioni sul futuro: potrebbe andar via con una offerta importante. Juventus, indizi sul futuro di Spalletti: la mossa di Elkann e l'unico possibile eredeLuciano Spalletti resta o va via a fine stagione? La Juventus per ora è molto soddisfatta del suo lavoro, il tecnico toscano è riuscito a dare un ordine tattico ed una identità alla squadra tra campio ... msn.com Juventus, ecco la nuova squadra: 11 startup per combinare sport e innovazionePresentata durante l'evento Forward. In Play – Innovation Takes the Field all'Allianz Stadium di Torino, la nuova squadra si inserisce nell'ambito del progetto di Juventus Forward, che unisce il ... tg24.sky.it Icardi: “L'obiettivo della squadra è vincere. Abbiamo dimostrato di essere pronti per la partita con la Juventus. In Italia ho segnato molti gol alla Juve con le maglie di Sampdoria e Inter. Mi piaceva giocare contro di loro. All'epoca avevano grandi leggende. Ora facebook