Un guasto a un treno regionale in transito ha causato il blocco di centinaia di passeggeri. Il convoglio, diretto a Firenze, ha subito un malfunzionamento poco dopo aver superato la stazione di San Romano, obbligando i viaggiatori a scendere dal treno. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle cause del guasto o sui tempi di ripristino.

SAN ROMANO Centinaia di passeggeri di un treno regionale diretto a Firenze sono stati costretti a scendere dal convoglio che aveva appena oltrepassato la stazione di San Romano. "Abbiamo sentito un rumore molto forte provenire dal convoglio – dicono alcune persone che in quel momento si trovavano all’interno dello scalo del comprensorio del Cuoio – Subito dopo il treno si è fermato. Sono passati alcuni minuti con vari tentativi di rimettere in corso il convoglio. Poi i passeggeri piano piano sono stati fatti scendere e si sono accalcati sulle banchine". Un guasto tecnico che ha costretto il macchinista del regionale a fermare la corsa e far scendere i passeggeri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guasto a un treno in transito. Centinaia di passeggeri bloccati

“Centinaia di voli cancellati”. Caos nei cieli, traffico aereo paralizzato: passeggeri bloccatiL’undici e il dodici febbraio duemilaventisei segnano un momento di profonda crisi per il trasporto aereo nel cuore dell’Europa.

Leggi anche: Passeggeri bloccati a Orio. Guasto tecnico e nebbia: 34 voli dirottati, 21 cancellati

Altri aggiornamenti su Guasto a un treno in transito Centinaia....

Temi più discussi: Guasto a un treno in transito. Centinaia di passeggeri bloccati; Treno Milano-Napoli bloccato a Cassino, disagi e rimborsi per centinaia di passeggeri; Guasto alla linea elettrica, treni in ritardo tra Verona e Venezia; Barra di metallo trafigge la cabina di guida, macchinista ferito: caos sui treni della linea Milano–Piacenza.

Trenord, incidente sulla linea Milano-Lodi, oggetto sfonda il finestrino di un treno a TavazzanoSerata da incubo per i pendolari della linea ferroviaria tra Milano e Lodi. Dopo una prima fase di rallentamenti dovuta a un guasto tecnico a Milano Lambrate, la situazione è precipitata intorno alle ... 7giorni.info

Caos treni, ennesima mattinata nera per i pendolari: cancellazioni, guasti e ritardi recordTra Lodigiano e Sud Milano lamentano un copione che si ripete ogni giorno: convogli cancellati, ritardi fino a 38 minuti e carrozze stracolme-protesta Il Comitato Pendolari e incalza _È un disservizi ... msn.com

Centinaia di persone nelle piazze di Prato - facebook.com facebook

#PrimaPagina Medio Oriente, È già crisi umanitaria Centinaia di migliaia gli sfollati a causa della guerra. Beirut un accampamento a cielo aperto osservatoreromano.va/it/news/2026-0… x.com