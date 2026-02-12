Nei giorni dell’11 e 12 febbraio 2026, il traffico aereo in Europa si blocca completamente. Centinaia di voli vengono cancellati senza preavviso, lasciando migliaia di passeggeri a terra. Aeroporti pieni di persone che cercano di capire cosa sta succedendo, mentre le compagnie aeree annunciano ritardi e disagi su larga scala. La situazione rimane critica per tutto il fine settimana, creando un vero e proprio caos nei cieli europei.

L’undici e il dodici febbraio duemilaventisei segnano un momento di profonda crisi per il trasporto aereo nel cuore dell’Europa. La compagnia di bandiera tedesca, insieme alla sua controllata Cityline, si trova ad affrontare una paralisi operativa di vaste proporzioni a causa di uno sciopero nazionale dei piloti e del personale di bordo. La protesta, scattata ufficialmente un minuto dopo la mezzanotte, ha portato alla cancellazione di centinaia di voli in tutto il network internazionale, creando enormi disagi per migliaia di viaggiatori che si sono ritrovati bloccati negli scali principali come Francoforte e Monaco di Baviera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Centinaia di voli cancellati”. Caos nei cieli, traffico aereo paralizzato: passeggeri bloccati

A causa di maltempo e problemi tecnici, tre voli diretti a Malpensa sono stati cancellati, provocando disagi a circa 600 italiani in viaggio dall’Egitto.

Nella serata di sabato, l’aeroporto di Orio al Serio ha vissuto una notte di disagi a causa di un guasto tecnico al sistema di avvicinamento Enav e della nebbia.

