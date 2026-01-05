Passeggeri bloccati a Orio Guasto tecnico e nebbia | 34 voli dirottati 21 cancellati

Nella serata di sabato, l’aeroporto di Orio al Serio ha vissuto una notte di disagi a causa di un guasto tecnico al sistema di avvicinamento Enav e della nebbia. Questo problema ha causato il ritardo, la cancellazione e il dirottamento di 63 voli, coinvolgendo 34 dirottamenti e 21 cancellazioni. L’incidente ha interessato il terzo scalo italiano per traffico passeggeri, creando disagi tra i viaggiatori in transito.

ORIO AL SERIO (Bergamo) Una notte di disagi. Un problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale Enav (Ente Nazionale per l'assistenza al volo), generatosi poco prima delle 18 di sabato all' aeroporto "il Caravaggio" di Orio al Serio, il terzo scalo italiano per numero di viaggiatori, ha provocato il ritardo, la cancellazione e il dirottamento su altri scali di 63 voli in arrivo. Trentanove, invece, quelli in partenza cancellati o riprogrammati, tra sabato sera e ieri mattina. Ad aggravare la situazione, anche le condizioni di bassa visibilità in pista. I disagi hanno interessato migliaia di passeggeri che avevano affollato lo scalo orobico in un fine settimana di grande traffico aereo, visto il ponte della Befana.

