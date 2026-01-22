Ddl stupri Bongiorno presenta una riformulazione del testo | via la parola consenso

La commissione Giustizia del Senato sta valutando una nuova versione del disegno di legge sulla violenza sessuale, presentata dalla senatrice Giulia Bongiorno. La proposta, approvata unanimemente dalla Camera, prevede una significativa modifica del testo, tra cui l’eliminazione del termine

La commissione Giustizia del Senato sta esaminando la nuova formulazione del disegno di legge sulla violenza sessuale presentata dalla senatrice della Lega Giulia Bongiorno, che modifica in modo significativo il testo approvato all’unanimità dalla Camera. La revisione interviene sia sulla definizione del reato sia sul sistema sanzionatorio. Nella nuova versione non compare più il riferimento al “consenso libero e attuale” al rapporto sessuale, espressione che figurava nel testo licenziato da Montecitorio ed era frutto di un’intesa bipartisan tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Partito democratico Elly Schlein. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ddl stupri, nel testo di Bongiorno salta il “consenso” e pene ridotte. Pd: “Meloni aveva dato la sua parola, ora che dice?”Il ddl stupri ha subito modifiche significative, con l’eliminazione del concetto di “consenso libero e attuale” e l’introduzione di “espressione del dissenso”.

Ddl stupro, nella riformulazione della leghista Bongiorno sparisce la parola «consenso». L’ira del Pd, Di Biase ad Open: «Un salto carpiato all’indietro sui diritti delle donne»Il disegno di legge sulla violenza sessuale, noto come ddl stupro, ha subito una modifica significativa nella proposta della senatrice Giulia Bongiorno.

