Ddl stupri quote rosa femminismo | i diritti delle donne nell’era Meloni

Nel dibattito pubblico attuale si discutono diversi temi legati ai diritti delle donne, tra cui il disegno di legge sugli stupri, le quote rosa e il femminismo. La discussione coinvolge figure politiche di vari schieramenti e si concentra su questioni di legge e rappresentanza femminile. Recentemente, è stata notata l’assenza di un incontro tra la segretaria del Pd e la presidente del Consiglio.

Il corpo femminile è sempre più terreno di scontro politico. I provvedimenti del governo e le posizioni della premier riportano la battaglia per la parità indietro di decenni. In nome delle tre P: patria, populismo e pena. Dimenticate la stretta di mano tra la segretaria del Pd Elly Schlein e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Quella foto, in cui si impegnavano entrambe a dar corso alla legge sul consenso libero e attuale, rimarrà l'immagine di un fallimento del dialogo fra le donne più rappresentative di questa legislatura, e con essa anche il crollo delle speranze di tante, troppe donne vittime di violenza. Negli ultimi giorni il cosiddetto ddl stupri, tornato al centro del dibattito politico, ha riacceso uno scontro che va ben oltre il perimetro tecnico della riforma dell'art.