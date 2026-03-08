Grifo domenica di passione e speranza È un turno da sfruttare al massimo
Domenica speciale per il Grifo, con una partita che potrebbe segnare un momento importante della stagione. La trentunesima giornata si presenta come un’occasione da non perdere, con i giocatori pronti a dare il massimo sul campo. Le aspettative sono alte e l’atmosfera tra tifosi e squadra si fa più vibrante. È una giornata da affrontare con determinazione e passione.
Ci sono giornate che assumono un valore inestimabile. Quella che si apre oggi, la trentunesima, è una di quelle. Perché intanto stavolta a fermarsi è il Bra (26), formazione che ha un punto in meno rispetto al Perugia, che in questo turno sarà spettatore perché avrebbe dovuto giocare con il Rimini. Questo è un primo, importante, motivo per cui sarà vietato sbagliare. Ma non è solo la sosta forzata dei piemontesi a dare motivazioni ulteriori. Ci sono anche le avversarie che, rispetto al Grifo di Tedesco, saranno impegnate in sfide sulla carta più ostiche e in trasferta. La Torres, al momento quindicesima e con un punto di vantaggio sui biancorossi, e quindi salva, andrà a giocarsela a Carpi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
