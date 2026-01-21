Tomei ritrova Damiani e Alagna Doppio turno in casa da sfruttare

Tomei affronta con rinnovato entusiasmo le sfide dei prossimi incontri casalinghi contro Perugia e Livorno. Questi due match rappresentano un’opportunità importante per consolidare il percorso e superare le difficoltà recenti. La squadra si prepara con attenzione, puntando a migliorare le prestazioni e a rafforzare il proprio rendimento davanti al pubblico di casa.

Il doppio turno casalingo contro Perugia e Livorno costituirà un'occasione imperdibile per mettersi alle spalle le problematiche delle ultime settimane. L' Ascoli di Tomei adesso potrà rimettersi in moto grazie alle due sfide consecutive previste al Del Duca, davanti al caldissimo pubblico bianconero. Queste le due tappe che costituiranno una ghiotta chance per spezzare il momento poco felice che sta vedendo la squadra viaggiare al ritmo di un punto a partita. Il primo incontro da non sbagliare sarà quello di domenica (ore 14.30) contro un Perugia invischiato in una pericolosa lotta per non retrocedere.

