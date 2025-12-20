promozione aurora un turno da sfruttare per il camerino una gara difficile

La giornata di Promozione è presentata da Claudio Eleuteri, tecnico del Borgo Mogliano. P. S. Elpidio-Settempeda: "La Settempeda si è ripresa dopo un periodo negativo e dovrà confermare di avere messo alle spalle quella fase. I locali sono difficili da affrontare, ma vedo leggermente favorita la squadra di San Severino". Azzurra Colli-Elpidiense Cascinare: "Vedo l’Azzurra favorita, sta tenendo un buon ritmo e farà di tutto per sfruttare il fattore campo e continuare a stare nelle zone di vertice". Borgo Mogliano-Corridonia: "Ci attende un derby contro un avversario che all’andata ha fatto un punto in meno di noi, ci siamo anche affrontati in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

