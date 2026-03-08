Grande Fratello Vip 2026 svelato il cast completo | da Mussolini a Volpe ed Elia ecco i 16 concorrenti

È stato annunciato il cast completo del Grande Fratello Vip 2026, con 16 concorrenti pronti ad entrare nella casa più spiata d’Italia. Tra i partecipanti ci sono persone note e sconosciute, tra cui personaggi pubblici e volti emergenti. La porta rossa si prepara ad aprirsi di nuovo, segnando l’inizio di questa nuova edizione del reality.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026?. Il conto alla rovescia è iniziato: la porta rossa della Casa più spiata d'Italia sta per riaprirsi. I profili social ufficiali del programma hanno finalmente svelato il cast del Grande Fratello Vip 2026, annunciando i sedici concorrenti che entreranno nel reality a partire dal 17 marzo su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. L'annuncio è arrivato con una presentazione originale: una sorta di "call virtuale" tra i protagonisti, pubblicata sui social del programma con la frase: «Il cast ora lo conoscete». Un modo diverso dal solito per svelare i nomi dei nuovi vipponi, ma soprattutto un modo per accendere subito la curiosità del pubblico.