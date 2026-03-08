Grande Fratello Vip svelato il cast | ecco i nomi

Il cast del Grande Fratello Vip 2024 è stato annunciato ufficialmente. Lo show andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire da martedì 17 marzo. Tra i partecipanti ci sono personaggi noti del mondo dello spettacolo e influencer. La produzione ha comunicato i nomi dei concorrenti, che entreranno nella casa più spiata d’Italia tra pochi giorni.

È stato ufficializzato il cast del Grande Fratello Vip, in onda in prima serata su Canale 5 da martedì 17 marzo. Questa edizione sarà condotta da Ilary Blasi, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste. Questi i nomi dei 16 concorrenti che varcheranno la Porta Rossa: Francesca Manzini. Adriana Volpe. Ibiza Altea. Paola Caruso. Antonella Elia. Barbara Prezia. Lucia Ilardo. Alessandra Mussolini. Marco Berry. Raimondo Todaro. Giovanni Calvario. Dario Cassini. Nicolò Brigante. Raul Dumitras. Renato Biancardi. GionniScandal.