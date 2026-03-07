Graffiti satanici a San Faustino fermato un 34enne

Un uomo di 34 anni è stato fermato dalla polizia nel quartiere di San Faustino dopo che sono state trovate scritte e croci rovesciate sui muri durante la notte. Le indagini della Digos sono ancora in corso, ma finora sono stati raccolti elementi che portano al suo coinvolgimento. La vicenda ha attirato l’attenzione nel quartiere e ha portato a un intervento immediato delle forze dell’ordine.

Le telecamere hanno incastrato un uomo noto alle forze dell'ordine, attualmente sotto interrogatorio. I poliziotti cercano i due complici incappucciati che lo accompagnavano durante lo sfregio Le indagini serrate della Digos hanno già prodotto i primi frutti importanti nella vicenda delle scritte e delle croci rovesciate comparse nella notte a San Faustino. A tradire uno dei vandali notturni è stato un banale ma decisivo passo falso. Le immagini acquisite dagli impianti di videosorveglianza privata della zona hanno infatti immortalato tre figure intente a imbrattare un portone, tutte rigorosamente coperte dai cappucci di felpe scure per celare la propria identità.