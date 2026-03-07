Graffiti satanici a San Faustino è caccia ai responsabili Frontini | Pulizia dei muri immediata

A San Faustino sono stati trovati graffiti con simboli satanici che hanno deturpato il portone della parrocchia. La giunta si è riunita in un briefing sul luogo e la sindaca ha richiesto una pulizia immediata dei muri. Le autorità stanno cercando di identificare i responsabili di queste insensate incursioni.

L'amministrazione condanna fermamente le croci rovesciate comparse sui muri del quartiere. Al via la rimozione dei messaggi esoterici e l'analisi dei filmati per incastrare i responsabili Graffiti inneggianti a Satana a San Faustino, arriva la reazione delle istituzioni. Nella tarda mattinata briefing della giunta sul posto e la sindaca Chiara Frontini interviene contro le incursioni a base di bombolette spray e simboli occulti che hanno deturpato il portone della parrocchia e i palazzi limitrofi. "Si tratta di gesti inaccettabili – dichiara prima cittadina – che offendono non solo un luogo di culto, ma l'intera comunità del quartiere di San Faustino e della città di Viterbo.