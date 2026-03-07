Il team radio di Lewis Hamilton svela lo sconcerto del pilota Ferrari | non ci può credere

Durante il Gran Premio di Melbourne, il team radio tra Lewis Hamilton e il suo ingegnere di pista, Carlo Santi, ha rivelato lo sconcerto del pilota della Mercedes. Hamilton si è detto incredulo riguardo al grande distacco dalla Ferrari, manifestando sorpresa e confusione sulle dinamiche di gara. La comunicazione tra i due ha messo in evidenza la sorpresa del campione inglese di fronte ai risultati ottenuti.

