Gp Australia trionfo Russell e doppietta Mercedes davanti alle Ferrari

Nel Gran Premio d'Australia di Formula 1, George Russell ha vinto la corsa davanti a un pubblico di appassionati a Melbourne. La Mercedes ha conquistato una doppietta con Kimi Antonelli che si è piazzato in seconda posizione, mentre le Ferrari non sono riuscite a salire sul podio. La gara si è disputata domenica 8 marzo, segnando l'inizio del Mondiale 2026.

(Adnkronos) – George Russell trionfa nel Gp d'Australia, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1. La Mercedes fa doppietta a Melbourne con il secondo posto di Kimi Antonelli oggi domenica 8 marzo. La Ferrari chiude al terzo e quarto posto con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che insidiano le Frecce d'Argento nella prima metà.