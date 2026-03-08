Ferrari sbaglia strategia e spalanca le porte alla doppietta Mercedes | Russell vince il GP d’Australia

Nel Gran Premio d’Australia 2026, George Russell si impone davanti a tutti, conquistando la vittoria. Ferrari ha adottato una strategia che si è rivelata poco efficace, permettendo a Mercedes di ottenere una doppietta. La corsa si è conclusa con Russell al primo posto, mentre la Ferrari non è riuscita a mantenere la posizione sperata. La gara ha visto anche altri piloti in lotta per le prime posizioni.

George Russell completa l'opera e vince il Gran Premio d'Australia 2026, primo appuntamento della nuova stagione per il Mondiale Formula Uno. Dopo aver fatto il vuoto ieri in qualifica, il 28enne inglese si è imposto anche sulla lunga distanza a Melbourne conquistando il sesto successo della carriera e confermando il suo ruolo di favorito d'obbligo per il titolo iridato. Russell non ha avuto vita facile nelle battute iniziali della corsa, pagando dazio come da previsioni in partenza ed ingaggiando un duello rovente con la Ferrari di Charles Leclerc senza riuscire a fare la differenza. Il momento decisivo è arrivato poi dopo 13 giri, quando...

F1 GP Australia 2026: Russell vince davanti ad Antonelli, doppietta Mercedes. Leclerc sul podio, rimonta Verstappen
La prima gara della nuova era della Formula 1 si apre con una doppietta Mercedes nel GP d'Australia 2026.