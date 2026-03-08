Gp d’Australia di F1 la Mercedes fa doppietta sul podio | prima e seconda La Ferrari è terza

Nel Gran Premio d’Australia disputato a Melbourne, la Mercedes conquista il podio con una doppietta, posizionandosi prima e seconda. La Ferrari si piazza terza, completando il podio. La gara si è svolta il 8 marzo 2026 e ha visto protagonista il pilota di Mercedes che ha tagliato per primo il traguardo. La competizione ha coinvolto diverse scuderie e piloti lungo il circuito australiano.

Melbourne, 8 marzo 2026 – George Russell trionfa nel Gp d'Australia, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1. La Mercedes fa doppietta a Melbourne con il secondo posto di Kimi Antonelli oggi domenica 8 marzo. La Ferrari chiude al terzo e quarto posto con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che insidiano le Frecce d'Argento nella prima metà del Gp e poi non riescono a colmare il gap. Russell, al sesto successo della carriera, sfrutta la superiorità del suo motore in una giornata in cui il muretto azzecca la strategia. La Ferrari, invece, si complica la vita con una tattica a dir poco 'rivedibile'. La gara. L'avvio di gara è scoppiettante, con un'eccellente partenza di Leclerc che brucia le Mercedes e si prende il primo posto.