F1 trionfo Russell al GP d’Australia | doppietta Mercedes Ferrari terza

Nel Gran Premio d’Australia, il pilota della Mercedes ha conquistato la vittoria, portando la squadra a un risultato di doppietta. La Ferrari si è piazzata terza, completando il podio. La gara si è svolta a Melbourne e ha visto le Mercedes dominare, mentre la Ferrari si è classificata in terza posizione.

Inizia con una vittoria Mercedes il Mondiale 2026 di Formula 1. Sul circuito di Melbourne, nel Gran Premio d'Australia, George Russell conquista il successo davanti al compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, firmando una doppietta per la scuderia di Brackley nella prima gara della stagione. Alle loro spalle chiude la Scuderia Ferrari, che piazza Charles Leclerc e Lewis Hamilton rispettivamente al terzo e quarto posto. Le Rosse restano in scia alle Mercedes nella prima parte della gara, ma non riescono poi a colmare il distacco creatosi dopo la fase decisiva della corsa. Per Russell si tratta del sesto successo in carriera, arrivato grazie a una monoposto molto competitiva e a una strategia perfettamente eseguita dal muretto Mercedes.