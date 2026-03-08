Gp Australia vince Russell davanti ad Antonelli terzo Leclerc

A Melbourne si è svolto il primo Gran Premio della stagione con una doppietta Mercedes. George Russell ha concluso in prima posizione, seguito da Kimi Antonelli e Charles Leclerc, rispettivamente al secondo e terzo posto. La gara ha visto i piloti attraversare il circuito australiano in un evento che ha aperto ufficialmente il campionato.

A Melbourne, primo Gp della stagione, doppietta Mercedes con la vittoria del britannico George Russell davanti a Kimi Antonelli. Terza la Ferrari di Charles Leclerc e quarta l’altra rossa di Lewis Hamilton. Quinto l’iridato Lando Norris su McLaren davanti a Max Verstappen scattato in penultima fila. Era dal 2019 che un pilota italiano non saliva sul podio del Gp d’Australia (l’ultimo fu Jarno Trulli). Oscar Piastri, vicecampione in carica, si è dovuto ritirare per un incidente nel giro di uscita dai box prima del via. Per Russell si tratta della sesta vittoria in carriera e per Antonelli il quarto podio. Il Gp ha confermato la competitività della Mercedes con l’introduzione delle nuove regole. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gp Australia, vince Russell davanti ad Antonelli, terzo Leclerc F1 GP Australia 2026: Russell vince davanti ad Antonelli, doppietta Mercedes. Leclerc sul podio, rimonta VerstappenLa prima gara della nuova era della Formula 1 si apre con una doppietta Mercedes nel GP d’Australia 2026. Leggi anche: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Ferrari combattiva in avvio, Russell vince davanti ad Antonelli #Russell vince in Australia davanti ad #Antonelli terzo #Leclerc #f1 #f12026 Altri aggiornamenti su Gp Australia vince Russell davanti ad.... Temi più discussi: GP Australia, vince Russell: terzo Leclerc; Gp Australia, le Ferrari partono forte, poi è dominio Mercedes. Vince Russell, Leclerc terzo; Gp Australia, vince Russell davanti ad Antonelli, terzo Leclerc; F1, Gp Australia: vince Russell, terza la Ferrari di Leclerc. F1 | GP Australia: Russell vince davanti ad Antonelli, Leclerc a podio [RISULTATI]Il Gran Premio d'Australia ha inaugurato la stagione 2026 di Formula 1 sul tracciato cittadino di Albert Park, a Melbourne. La gara, disputata su 58 giri, ha segnato l' inizio di una nuova annata del ... f1grandprix.motorionline.com F1 GP Australia 2026: Russell vince davanti ad Antonelli, doppietta Mercedes. Leclerc sul podio, rimonta VerstappenRussell vince il GP d’Australia 2026 davanti ad Antonelli. Doppietta Mercedes nella prima gara della nuova era F1, Leclerc terzo e Hamilton quarto. atomheartmagazine.com F1 | La Mercedes di Russel vince il Gran Premio d'Australia, secondo Antonelli. Terza la Ferrari di Leclerc e quarta la Rossa di Hamilton. #ANSA x.com Così in Australia il primo gran premio dell'anno https://mdst.it/4b7Txww #SportMediaset - facebook.com facebook