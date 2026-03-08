gp australia oggi la gara in diretta

Oggi si svolge il Gran Premio d’Australia a Melbourne, prima tappa del Mondiale 2026 di Formula 1. La gara è in programma e sarà trasmessa in diretta. Le auto sono già in pista e i piloti si preparano per la partenza. L’evento si svolge sulla pista cittadina di Melbourne, con numerosi spettatori che seguono l’appuntamento.

(Adnkronos) – Si corre il Gp d'Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 in programma oggi 7 marzo a Melbourne. La Mercedes del britannico George Russell in pole position, davanti alla Freccia d'argento del compagno di squadra, Kimi Antonelli. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton scattano dalla quarta e dalla settima posizione.

LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: sorpassi e controsorpassi a ripetizione tra Leclerc e Russell!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI IN DIFFERITA 12° giro/58 Virtual Safety Car, Norris ne approfitta per il pit-stop,

Diretta Formula 1/ Streaming gara live video tv: orario e vincitore GP Australia 2026 Melbourne, oggi 8 marzoDiretta Formula 1 streaming gara GP Australia 2026 Melbourne live video tv oggi domenica 8 marzo: orario, cronaca, ordine d'arrivo e vincitore.

