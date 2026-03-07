F1 oggi Gp Australia Melbourne orari qualifiche e gara in tv | dove vederle in diretta e in differita

Oggi si svolge il Gran Premio d'Australia a Melbourne, con le qualifiche e la gara trasmesse in diretta e in differita. L'evento si tiene all'Albert Park, attirando gli appassionati di Formula 1 che vogliono seguire i momenti più importanti della corsa. Gli orari di qualifiche e gara sono stati comunicati e saranno visibili sui principali canali televisivi.

Luca Argentero: “L’avvocato Ligas? È uno stron*o. Ma questa serie è diversa da tutte le altre” All'Albert Park inizia la stagione 2026. Grande attesa per le Ferrari di Leclerc e Hamilton che puntano a riportare il titolo a Maranello nell'anno della rivoluzione regolamentare. Norris (McLaren) è il pilota da battere È arrivato l'atteso primo appuntamento per gli appassionati di Formula 1. In questo weekend all'Albert Park di Melbourne si disputa il Gran Premio d'Australia. La Ferrari punta a riportare a Maranello il titolo piloti e il titolo Costruttori. Il team del Cavallino ha riposto le sue speranze nella SF-26, la vettura che durante la presentazione ha colpito per il tanto bianco e il rosso scuderia decisamente più acceso. 🔗 Leggi su Today.it

