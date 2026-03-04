Golf il Joburg Open chiude l’International Swing Jarvis l’uomo da battere

Questa settimana si conclude il Joburg Open, quarta tappa dell’International Swing del DP World Tour, iniziata il 15 gennaio con il Dubai Invitational. I giocatori si sono sfidati sul campo di Johannesburg, con Jarvis che si è distinto come il favorito. La competizione ha coinvolto diversi professionisti e ha visto la partecipazione di numerosi atleti da tutto il mondo. La gara rappresenta l’ultimo appuntamento di questa serie di tornei.

Si chiude questa settimana l'International Swing del Dp World Tour, stretch di gare iniziato con il Dubai Invitational il 15 di gennaio. Il maggiore circuito europeo vola infatti a Johannesburg, rimanendo in Sudafrica, per il Joburg Open, torneo che mette in palio 1,24 milioni di dollari di montepremi e 3.000 punti per la Race to Dubai. Da domani, 5 marzo, e fino a domenica 8, a difendere il titolo sarà lo scozzese Calum Hill, fin qui in splendida forma in questo avvio di stagione con due 2° posti e una top 20. Tanti i sudafricani in campo. Tra i favoriti della compagine di casa ci saranno Hennie Du Plessis, 2° al South African Open...