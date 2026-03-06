Golf | ancora sospensione allo Joburg Open Robinson Thompson davanti Crolla Laporta azzurri lontanissimi

Anche nel secondo giorno dello Joburg Open il maltempo ha impedito di completare il giro, causando una sospensione delle partite. Robinson Thompson guida la classifica, mentre Laporta ha subito un crollo di prestazioni. Gli atleti italiani sono molto lontani dai primi posti e ancora non si conosce la ripresa delle gare. La situazione rimane incerta a causa delle condizioni meteorologiche.

Niente da fare: anche il secondo giro dello Joburg Open ha seri problemi di maltempo davanti ai propri occhi. Nel primo pomeriggio di Johannesburg, infatti, a causa di un'ondata di fulmini il gioco è stato sospeso definitivamente e verrà ripreso domani mattina alle 7:00 locali, con alcuni che devono ancora chiudere tantissime buche. Per questo il terzo giro verrà effettuato a doppie partenze, sebbene sempre a gruppi di due. In questa situazione la vetta spetta all'inglese Brandon Robinson Thompson, che si porta davvero in fuga con lo score di -12. Secondo l'americano Sean Crocker a -9, ma è da qui che inizia a diventare complesso interpretare realmente la classifica.