Bazar della droga in piena attività nei boschi di Colleverde | tre spacciatori fermati in flagrante

I carabinieri di Faloppio hanno scoperto un vero e proprio bazar della droga nei boschi di Colleverde, a pochi chilometri da Como. Sabato sera, durante una perlustrazione mirata, i militari hanno trovato tre spacciatori in flagrante, circondati da telefoni, dosi di droga e tutto il materiale per confezionarle. La scena era quella di un’attività in pieno svolgimento, con i sospetti che non si sono allontanati alla vista delle forze dell’ordine. I tre sono stati fermati e portati in caserma, mentre i militari

Colverde (Como), 9 febbraio 2026 – Droga, telefoni, materiale per confezionare le dosi: un bivacco in piena attività, scoperto sabato sera dai carabinieri di Faloppio che hanno effettuato una perlustrazione mirata nei boschi della zona di Colverde assieme ai militari dello squadrone eliportato Cacciatori di Puglia. Arrivate all'altezza di via Tettamanti, le squadre si sono dirette verso i boschi, dove hanno individuato e fermato in flagranza di reato tre marocchini, tutti in Italia senza fissa dimora: Majid Abdel Alnegari, 36 anni, Amine El Harda, 21 anni e già segnalato, Othman Moumene, 25 anni.

