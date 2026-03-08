Gli scienziati avvisano | la ricerca fake potrebbe superare quella reale

Gli scienziati della Northwestern University hanno pubblicato uno studio che segnala un aumento delle frodi scientifiche coordinate, evidenziando come le ricerche false siano in crescita e possano superare quelle autentiche. La ricerca analizza i dati relativi a casi di manipolazione e false pubblicazioni, sottolineando una tendenza preoccupante nel mondo della scienza.

Un nuovo studio condotto dalla Northwestern University avverte che le frodi scientifiche coordinate stanno diventando sempre più diffuse. Dai dati fabbricati alle autorità acquistate fino alle citazioni a pagamento, i ricercatori sostengono che gruppi organizzati stiano manipolando il sistema della pubblicazione accademica. Per indagare il fenomeno, gli scienziati hanno combinato un'analisi su larga scala delle pubblicazioni scientifiche con studi di caso approfonditi. La cattiva condotta nella ricerca viene spesso descritta come il risultato di singoli ricercatori che "tagliano gli angoli" per accelerare la propria carriera. Tuttavia, il team della Northwestern ha scoperto una realtà molto più complessa.