Australia vieta i social ma gli adolescenti tornano a casa e trovano la casa vuota La norma dovrà superare la prova della vita reale INTERVISTA a Julianne Greenfield da Sidney

L'Australia ha deciso di vietare l'uso dei social media ai minori di 16 anni, puntando a tutelare i giovani dai rischi digitali. Tuttavia, questa misura solleva dubbi sulla sua efficacia nella vita reale. Abbiamo intervistato Julianne Greenfield da Sydney per analizzare le prospettive di questa normativa e le sue possibili implicazioni.

" La scelta dell'Australia di vietare i social ai minori di 16 anni, responsabilizzando ancora di più le piattaforme che offrono questi servizi, va nella direzione giusta ". Commenta così il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, le recentissime restrizioni digitali adottate in Australia a protezione dei minori di 16 anni. L' Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act, è legge in Australia. Il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni è operativo da qualche giorno in Australia, e tutto il mondo ora guarda con interesse a quanto succederà nei prossimi mesi nel nuovissimo continente, il primo Paese al mondo ad adottare una misura tanto drastica

