Tether Juve pronto il rilancio di Ardoino | era tutta una strategia? La prossima offerta potrebbe superare quella soglia

Il ritorno di Ardoino e il rilancio di Tether Juventus sono al centro dell'attenzione, con la possibilità di superare nuove soglie di investimento. Si ipotizza che tutto possa essere parte di una strategia più ampia, pronta a definire il futuro della società e delle sue operazioni.

. Nonostante il rifiuto  unanime  e  prevedibile  da parte del Consiglio di Amministrazione di  Exor, che ha respinto l’offerta di acquisto per la  Juventus, la società  Tether  non ha alcuna intenzione di arrendersi. Dai vertici del colosso delle criptovalute, l’intenzione è quella di  provare ugualmente un rilancio  per tentare Exor. Lo riporta Tuttosport. L’offerta iniziale e il rilancio strategico. La prima proposta di  Tether, pur essendo in contanti, non è stata ritenuta congrua con il valore reale del club. Juventusnews24.com

