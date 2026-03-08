Gli agenti intervengono per una lite ma scoprono droga in un appartamento | scattano due denunce

Gli agenti sono intervenuti a Ravenna a seguito di una lite tra familiari e, durante i controlli, hanno trovato sostanze stupefacenti in un appartamento. Sono state presentate due denunce a carico di persone coinvolte. L’intervento è avvenuto senza altre conseguenze immediate, ma la scoperta di droga ha portato all’apertura di un procedimento legale.

Intervento degli agenti a Ravenna per un diverbio familiare. Durante il controllo scoperti marijuana, hashish e un bilancino di precisione Un intervento della polizia per una lite familiare ha portato alla scoperta di droga in un’abitazione di Ravenna. Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto marijuana, hashish e un bilancino di precisione. Due persone, una donna di 33 anni e un uomo di 39, sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio. L’operazione ha avuto origine intorno alle ore 14,50 di venerdì (6 marzo), quando un equipaggio dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico è intervenuto presso un’abitazione a seguito della segnalazione di un acceso diverbio familiare. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Gli agenti intervengono per una lite domestica e scoprono una base di spaccio: 30enne denunciatoANCONA – L’intervento effettuato dagli agenti del commissariato di Fabriano per una lite domestica divenuto una denuncia per reati legati agli...

Leggi anche: "Venite, c'è una lite": rumori sospetti in un box, arrivano i carabinieri e scoprono laboratorio della droga

