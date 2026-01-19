Gli agenti intervengono per una lite domestica e scoprono una base di spaccio | 30enne denunciato

Gli agenti del commissariato di Fabriano sono intervenuti in seguito a una lite domestica e hanno scoperto una base di spaccio di droga. Un uomo di 30 anni è stato denunciato per i reati legati agli stupefacenti. L’intervento ha portato alla scoperta di un’attività illegale, evidenziando l’importanza di un’azione tempestiva per garantire la sicurezza pubblica.

ANCONA – L'intervento effettuato dagli agenti del commissariato di Fabriano per una lite domestica divenuto una denuncia per reati legati agli stupefacenti, dopo la scoperta di una base per lo spaccio. È accaduto a Fabriano, nei giorni scorsi, quando le forze dell'ordine, a seguito di una.

