Primi progetti anti-disagio tra adolescenti

Con l’avvio di gennaio, sono partiti i primi interventi del progetto triennale “DesTEENazione. Desideri in azione”. L’obiettivo è coinvolgere i giovani e gli adolescenti in iniziative di partecipazione, prevenzione e inclusione sociale. Sono piccole azioni, ma segnano il primo passo per affrontare i problemi legati al disagio tra i più giovani.

Con il mese di gennaio sono iniziate le prime azioni legate al progetto triennale " DesTEENazione. Desideri in azione ", finalizzato a promuovere in giovani e adolescenti la partecipazione, la prevenzione, l'inclusione sociale. "Entra nel vivo un progetto articolato dedicato ai più giovani – sottolinea l'assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari (nella foto) – per prevenire e contrastare situazioni di disagio che oggi emergono sempre di più. Si tratta di una progettualità che ha preso le mosse a partire dal lavoro svolto dai tavoli tematici nell'ambito del Piano di Zona. L'obiettivo è favorire l'autonomia, la partecipazione, la capacità di agire nei propri contesti di vita, sviluppando percorsi di prevenzione e benessere rivolti a giovani ed adolescenti".

