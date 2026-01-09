Prevenzione cardiovascolare riparte la campagna di screening gratuiti Le date e come aderire

A Perugia riprendono gli screening gratuiti per la prevenzione cardiovascolare. Sabato 10 gennaio, si svolgerà l'iniziativa “Salute in piazza”, promossa dal C. La campagna offre l'opportunità di effettuare controlli gratuiti e approfondimenti sulla salute del cuore. Per partecipare, è possibile consultare le date successive e le modalità di adesione, contribuendo a mantenere uno stile di vita più consapevole e protetto.

