Giustizia tributaria da Siena a Firenze | Facciamo nostro l’allarme della Provincia

La Cgil di Siena ha espresso preoccupazione riguardo alla proposta di riforma tributaria che prevede la chiusura della sede di Siena e il suo accorpamento a Firenze. La posizione è stata comunicata in risposta all’allarme sollevato dalla presidente della Provincia, Agnese Carletti, sulla possibile soppressione degli uffici locali. La questione riguarda l’eventuale riorganizzazione degli uffici tributari nella regione.

La Cgil di Siena interviene sull'allarme della presidente della Provincia Agnese Carletti sulla riforma tributaria con la paventata soppressione della sede di Siena e il suo accorpamento a Firenze. "Una scelta che rischia di aggravare la condizione del territorio – dichiara la segretaria generale Alice D'Ercole – dove ogni giorno emergono nuove crisi industriali e produttive, vengono cancellati posti di lavoro, le persone si impoveriscono e il tessuto socioeconomico si lacera. Il Governo dovrebbe mettere in campo scelte politiche di investimento e sostegno verso una provincia che ha bisogno di rilanciare la propria attrattività. E questo passa anche dalla capillarità dei servizi pubblici universali.