Sconti bollette ai dipendenti | la giustizia tributaria li rende deducibili da Ires e Iva

Le imprese che offrono sconti sulle bollette energetiche ai loro dipendenti, compresi i pensionati, potranno dedurre queste spese dal calcolo dell’Ires e ottenere la detrazione dell’Iva. La giustizia tributaria ha stabilito che queste agevolazioni sono considerate costi deducibili, in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Le imprese potranno dedurre dal calcolo dell’Ires e ottenere la detraibilità dell’Iva anche gli sconti sulle bollette energetiche concessi ai dipendenti, inclusi quelli in pensione, in virtù di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La Corte di Giustizia Tributaria di Trento ha annullato un avviso di accertamento, aprendo uno scenario di potenziale beneficio per molte aziende italiane. La sentenza, numero 35411 del dicembre 2025, rappresenta un importante chiarimento interpretativo in materia di fringe benefit e inerenza dei costi. Il caso, giunto all’attenzione dei giudici trentini, riguardava una contestazione del Fisco nei confronti di un’impresa che aveva applicato sconti sui costi dell’energia elettrica ai propri dipendenti e agli ex dipendenti in pensione, attraverso una società operativa e successiva fatturazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Corte di Giustizia Tributaria ha stabilito che, sui beni sequestrati, non si devono pagare Imu, Ici e Tasi fin dal momento del sequestro, anche in caso di confisca definitiva.

