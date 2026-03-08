Giustizia perché la riforma può rafforzare il sistema Parla Porena Csm
La giustizia torna al centro del dibattito pubblico, con il Csm che sostiene la possibilità di rafforzare il sistema attraverso una riforma specifica. La discussione riguarda le modalità di intervento e le conseguenze di eventuali cambiamenti, mentre si approfondiscono le implicazioni pratiche e le proposte di modifica. La questione viene affrontata senza riferimenti a cause o motivazioni, concentrandosi sui fatti e sui punti chiave della proposta.
La giustizia torna a essere terreno di confronto e di scontro. Intorno alla riforma voluta dal governo si intrecciano letture opposte: per alcuni è un passaggio necessario per aggiornare l’architettura istituzionale, per altri un intervento che rischia di incrinare gli equilibri tra i poteri dello Stato. Ma al di là del frastuono del dibattito politico, c’è un luogo in cui queste questioni vengono affrontate con il lessico delle norme e il peso delle istituzioni: Palazzo Bachelet, sede del Consiglio superiore della magistratura. È da questo osservatorio che il costituzionalista Daniele Porena, componente laico del Csm, offre a Formiche.net una riflessione sui nodi della revisione costituzionale: dalla separazione delle carriere al ruolo delle correnti, fino all’ipotesi dell’Alta Corte disciplinare. 🔗 Leggi su Formiche.net
