Nordio rilancia la riforma della giustizia | Il Csm non caccia i magistrati inadeguati

Il ministro Nordio riaccende il dibattito sulla giustizia, sottolineando la necessità di riforme che migliorino la responsabilità dei magistrati. Durante la presentazione del volume “Una nuova giustizia”, ha evidenziato come il Csm non sia in grado di rimuovere i magistrati inadeguati, evidenziando criticità legate a errori gravi come la mancanza di conoscenza delle carte o della legge. La questione rimane centrale per l’efficienza e l’affidabilità del sistema giudiziario

Carlo Nordio rilancia la riforma della giustizia. Durante la presentazione alla Camera del volume "Una nuova giustizia", il guardasigilli ha acceso i riflettori sul tema della responsabilità dei magistrati e ha richiamato una serie di criticità: "Ci sono errori non scusabili: quando il magistrato non conosce le carte e quando non conosce la legge. Poi c'è la negligenza, l'imprudenza, l'imperizia e l'inerzia". Nordio ha ricordato la propria posizione storica sulla responsabilità civile dei magistrati, ribadendo che "sulla responsabilità civile io ho votato 'no' 40 anni fa al referendum: non serve assolutamente a nulla perché il magistrato è assicurato, ma anche perché è una sanzione inadatta".

