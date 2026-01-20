L’Associazione Nazionale Commercialisti augura buon lavoro alla nuova guida dell’Ordine

L’Associazione Nazionale Commercialisti porge i propri auguri di buon lavoro alla nuova presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Ida Lonardo, e agli organi eletti per il mandato 2026-2030. In seguito alle recenti elezioni del 15, si evidenzia l’importanza di un percorso condiviso volto a rafforzare la professione e il ruolo istituzionale degli iscritti.

A seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Comitato Pari Opportunità, svoltesi il 15 e 16 gennaio 2026 per il mandato 2026–2030, l’Associazione Nazionale Commercialisti rivolge le più vive congratulazioni alla nuova compagine alla guida dell’Ordine, presieduta dalla neo Presidente Dott.ssa Ida Lonardo, formulando a tutto il Consiglio, al Revisore e al Comitato Pari Opportunità i migliori auguri di buon lavoro. L’Associazione esprime un sincero “in bocca al lupo” ai Colleghi chiamati a rappresentare e governare la categoria dei Commercialisti, con l’auspicio che il mandato possa essere improntato a passione, spirito di servizio e responsabilità: valori essenziali per consolidare il prestigio della professione, la tutela della fede pubblica e la cura del bene comune. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Carla Vilucchi è la nuova presidente dell'Ordine dei Commercialisti di ArezzoCarla Vilucchi è stata eletta presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Arezzo, segnando un momento importante per l’ente.

