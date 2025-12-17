Francesco Corbello si candida alla presidenza dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli Nord con la lista “Next ODCEC – Innovazione e Aggregazione”. L’obiettivo è promuovere la digitalizzazione, affrontare le nuove normative e rafforzare il ruolo dei commercialisti nel territorio, contribuendo allo sviluppo professionale e all’innovazione del settore.

© Puntomagazine.it - Francesco Corbello in corsa per la presidenza dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli Nord

Francesco Corbello guida la lista “Next ODCEC – Innovazione e Aggregazione” per affrontare digitalizzazione, evoluzione normativa e rafforzamento del ruolo dei commercialisti sul territorio. AVERSA – Ieri è stata ufficialmente presentata la lista “Next ODCEC – Innovazione e Aggregazione” per l’elezione del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord, con Francesco Corbello candidato alla Presidenza. Professionista iscritto all’Albo di Napoli Nord, Corbello guida una squadra composta da 19 candidati consiglieri, rappresentativa per competenze e provenienza territoriale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Leggi anche: Piantedosi si tira fuori dalla corsa per la Presidenza della Regione e rassicura sull’ordine pubblico

Leggi anche: Parte il censimento degli autovelox, la corsa contro il tempo per Comuni e forze dell’ordine: multe nulle dal 30 novembre senza registrazione

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Corsa a tre per la Presidenza, i programmi di Tridico, Occhiuto e Toscano - Con la presentazione delle liste, inizia ufficialmente la campagna elettorale del candidato del campo largo, di quello del centrodestra e di Francesco Toscano, espressione di democrazia sovrana e ... rainews.it

"Chiara Corbello Petrillo, una vita donata", testimonianza di fra Vito D'Amato - 17 Dicembre 2025 - facebook.com facebook