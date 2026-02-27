fondazione giulia cecchettin online il nuovo spot

È stato pubblicato online il nuovo video promozionale della Fondazione Giulia Cecchettin, dedicato alla sensibilizzazione su temi sociali. Il video invita a riflettere sull'importanza di cambiare atteggiamenti e comportamenti per affrontare le sfide attuali. La Fondazione ha deciso di lanciare questa campagna per coinvolgere il pubblico e promuovere una maggiore consapevolezza.

È online il nuovo spot di sensibilizzazione della Fondazione Giulia Cecchettin. “Se non cambiamo, cambieranno solo i nomi delle vittime”: la frase che chiude il breve film invita tutti – in particolare gli uomini – a riconoscere e interrompere le dinamiche sbagliate, soprattutto nei contesti tra pari. Accanto al video – ideato da Cookies Agency, prodotto da Grøenlandia e diretto da Simone Godano – è stato realizzato anche uno spot radio, a cui Francesco Pannofino ha generosamente prestato la propria voce. Il messaggio del nuovo spot di sensibilizzazione di Fondazione Giulia Cecchettin ETS è chiaro: la violenza non è uno scatto inaspettato, ma qualcosa che cresce nelle parole, negli sguardi, nei comportamenti che scegliamo di minimizzare e giustificare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La Filarmonica suona (pure) per Giulia. Chailly, i russi e il giovane Kantorow. Prova aperta per Fondazione CecchettinDomani alla Scala Riccardo Chailly con Alexandre Kantorow inaugura la nuova stagione della Filarmonica.

Università Tor Vergata, 20 tesi hanno ricevuto il premio Giulia CecchettinSi è tenuta la premiazione della terza edizione del riconoscimento per le tesi di laurea su tematiche di genere dell’università.

Discussioni sull' argomento Giulia Cecchettin, ciak si gira: al via le riprese a Padova del film 'Se domani non torno'; Lorenzo Gasparrini a San Gimignano.

MattinaLive. . Le donne che hanno sfidato il Seicento: la rivoluzione di Giulia de Caro nella Napoli barocca! Accogliamo in studio Giuliana Carbone (direttrice artistica della Fondazione Pietà de' Turchini e voce narrante dello spettacolo) e, in collegament - facebook.com facebook