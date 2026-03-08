Il murale di Tvboy per Giulia Cecchettin nella Giornata della Donna | L’amore vero rispetta e lascia liberi

A Milano, un murale realizzato dall'artista Tvboy rende omaggio a Giulia Cecchettin in occasione della Giornata della Donna. Il dipinto raffigura una figura femminile che disegna un cuore su un foglio, accompagnato dalla scritta

Milano – Giulia che disegna un cuore su un foglio e la scritta 'love = respect': è questo il murale che Tvboy ha realizzato su un muro all'esterno del Mudec di Milano dedicata alla fondazione Giulia Cecchettin, nata, per volontà della famiglia della giovane rapita e uccisa dall'ex fidanzato, con l'obiettivo di combattere la violenza di genere. Alla realizzazione dell'opera di 3 metri per un metro e mezzo era presente il padre di Giulia, Gino Cecchettin, che è anche presidente della fondazione. Questo murale nasce da un incontro importante, che ha dato origine a un segno semplice e immediato: un cuore - afferma Tvboy - Un gesto istintivo che parla di amore sano, quello che non controlla, non ferisce e sa prendersi cura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

